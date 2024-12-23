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رياضة

الزمالك، جروس يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي

جروس
جروس

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حدد طلباته من الصفقات بشكل مبدئي، في الميركاتو الشتوي المقبل. 

وعلمت فيتو أن جروس عقد جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات الماضية وحدد فيها المراكز التي يحتاج تدعيمها في الشتاء. 

جروس يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي 

وأضاف المصدر َ: جروس طلب ضم جناح أيسر لعدم تقديم مصطفى شلبي وكونراد ميشالاك المستويات المميزة. 

وواصل: جروس طلب أيضا التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الميركاتو الشتوي.

وأشار المصدر إلى أن جروس أشار إلى أن الفريق يحتاج للاعب خط وسط مدافع لينافس نبيل عماد دونجا على هذا المركز بالإضافة إلى قلب دفاع. 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وكانت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بالجولة الماضية، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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