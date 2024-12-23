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رياضة

أضنة دمير يفوز علي هاتاي سبور بثلاثية في الدوري التركي (صور)

أضنة دمير وهاتاي
أضنة دمير وهاتاي سبور

فاز فريق أضنة دمير علي نظيره هاتاي سبور بثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعتهما  مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري التركي لكرة القدم.

وافتتح التسجيل هاتاي سبور عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة 25، ثم تعادل لفريق أضنة جولير في الدقيقة 61، وضاعف أوزان النتيجة لفريق أضنة في الدقيقة 70، وتمكن ابات ايمبيتوف من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 75. 

تشكيل هاتاي سبور ضد هاتاي سبور 

تشكيل أضنة دمير ضد هاتاي سبور 

ترتيب هاتاي سبور وأضنة دمير في الدوري التركي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق اضنة دمير المركز التاسع عشر والاخير في جدول ترتيل الدوري التركي برصيد 8 نقاط، بينما ياتي هاتاي سبور في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط. 

وعلي صعيد أخر، انتهت مباراة إسطنبول باشاك شهير أمام قاسم باشا بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، على ملعب باشاك شهير فاتح تريم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

افتتح فريق قاسم باشا التسجيل في الدقيقة 3 عن طريق نانو دا كوستا، ثم تعادل إسطنبول باشاك شهيرفي الدقيقة كريستوف بيونتيك في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 42 ينجح كريستوف بيونتيك في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم باشاك شهير بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب جويل هدف التعادل لقاسم باسا في الدقيقة 68 

 

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