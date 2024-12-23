باشاك شهير يتعادل 2-2 مع قاسم باشا في الدوري التركي

الدوري التركي، انتهت مباراة إسطنبول باشاك شهير أمام قاسم باشا بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، على ملعب باشاك شهير فاتح تريم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

افتتح فريق قاسم باشا التسجيل في الدقيقة 3 عن طريق نانو دا كوستا، ثم تعادل إسطنبول باشاك شهيرفي الدقيقة كريستوف بيونتيك في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 42 ينجح كريستوف بيونتيك في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم باشاك شهير بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب جويل هدف التعادل لقاسم باسا في الدقيقة 68

تشكيل إسطنبول باشاك شهير أمام قاسم باشا

دخل فريق أسطنبول باشاك شهير مباراته أمام قاسم باشا بتشكيل يضم كلا من:

سينجيزر - أوليفيه كيمين - حمزة جازليرر - ليو دوارتي - لوكاس ليما - إرجون - أوزديمير - كريسبو - سيزز - كريستوف بيونتيك - جواو فيجيوردو

فريق قاسم باشا، فيتو

تشكيل قاسم باشا أمام إسطنبول باشاك شهير

أما فريق إسطنبول باشاك شهير فدخل مباراة أمام قاسم باشا بتشكيل مكون من:

جيانيوتيس - كلاوديو وينك - أوبوكو - أوزكان - مرتضى بن وناس - جويل - فال - هاجرادينوفيتش - أنتونين باراك - جوسيب بريكالو - نونو دا كوستا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري التركي

بهذه النتيجة رفع فريق إسطنبول باشاك شهير رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.

أما فريق قاسم باشا فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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