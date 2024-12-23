تطورات جديدة بشأن رحيل تاليسكا إلى فنربخشة التركي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مستقبل أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، حيث اقترب اللاعب البرازيلي من الانتقال إلى فريق فنربخشة التركي في الميركاتو الشتوي القادم.

وفقًا لصحيفة “فاناتيك” التركية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين يقضي بإعارة تاليسكا إلى فنربخشة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح للنادي التركي شراء اللاعب بشكل نهائي.

وتُظهر التقارير أن إدارة فنربخشة مستعدة لتحمل جزء كبير من راتب تاليسكا، حيث ستقوم بدفع نحو 6 ملايين يورو من راتب اللاعب السنوي الذي يقدر بحوالي 11 مليون يورو.

هذه الصفقة المنتظرة تعد بمثابة تعزيز كبير لفريق فنربخشة، الذي يسعى لتدعيم صفوفه استعدادًا لمواصلة المنافسة في الدوري التركي، في وقت تشهد فيه المنافسة اشتعالًا بين الأندية الكبرى.

يشار إلى أن تاليسكا مرتبط بعقدٍ سار مع نادي النصر حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

ويتجه نادي النصر، للتعاقد مع لاعب أجنبي بديل لأندرسون تاليسكا حال إتمام خطوة انتقاله إلى فنربخشة في الفترة الشتوية.

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