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رياضة

الدوري التركي، باشاك شهير يتقدم 2-1 على قاسم باشا بالشوط الأول

فريق اسطنبول باشاك
فريق اسطنبول باشاك شهير، فيتو

الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة إسطنبول باشاك شهير أمام قاسم باشا ببتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب باشاك شهير فاتح تريم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري التركي لكرة القدم.

افتتح فريق قاسم باشا التسجيل في الدقيقة 3 عن طريق نانو دا كوستا، ثم تعادل إسطنبول باشاك شهيرفي الدقيقة كريستوف بيونتيك في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 42 ينجح كريستوف بيونتيك في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم باشاك شهير بهدفين مقابل هدف.

 

تشكيل إسطنبول باشاك شهير أمام قاسم باشا

دخل فريق أسطنبول باشاك شهير مباراته أمام قاسم باشا بتشكيل يضم كلا من:

سينجيزر - أوليفيه كيمين - حمزة جازليرر - ليو دوارتي - لوكاس ليما - إرجون - أوزديمير - كريسبو - سيزز - كريستوف بيونتيك - جواو فيجيوردو

فريق قاسم باشا، فيتو
فريق قاسم باشا، فيتو

تشكيل قاسم باشا أمام إسطنبول باشاك شهير

أما فريق إسطنبول باشاك شهير فدخل مباراة أمام قاسم باشا بتشكيل مكون من:

جيانيوتيس - كلاوديو وينك - أوبوكو - أوزكان - مرتضى بن وناس - جويل - فال - هاجرادينوفيتش - أنتونين باراك - جوسيب بريكالو - نونو دا كوستا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري التركي

دخل فريق إسطنبول باشاك شهير مباراة اليوم أمام قاسم باشا وهو في المركز السابع برصيد 22 نقطة 

أما فريق قاسم باشا فدخل المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

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