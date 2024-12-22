إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بالزقازيق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم.

سد احتياجات أبناء المحافظة من السلع

وايضا تباع فيه الخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % والمستمرة حتي نهاية اليوم لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

الاستفادة من الأسعار المخفضة

وشهد سوق اليوم الواحد" بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية وذلك لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتى نهاية اليوم. حيث يقام هذا السوق بشكل يومي.

تكثيف جهود كافة الأجهزة الرقابية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وقام محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد بمرافقة عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بجولة تفقدية داخل أجنحة السوق لمتابعة انتظام سير عملية البيع والشراء وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.

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