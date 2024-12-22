محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

التعرف على المشكلات التى تواجه المستثمرين

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

مناقشة طلبات المستثمرين

بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 41 طلب بخصوص الموافقة على وإيجار مصنع و العلاقة الإيجارية و إثبات الورثة الشرعيين والتنازل عن الملكية وتجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

الموافقة على كافة الطلبات المقدمة

وخلال الإجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 39 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية وتجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعييين وذلك لدفع عجلة الاستثمار وزيادة الناتج القومي.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وجميع مسؤولى المحافظة والمراكز والاجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية.

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