إزالة تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية، وكذلك أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

مواجهة البناء المخالف فى الشرقية -فيتو

إزالة أعمدة خرسانية بمركز الحسينية

وتنفيذا لذلك قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية بإزالة أعمدة خرسانية في المهد على مساحة ٢٠٠ متر تقريبًا خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص بتفريعات شارع الغشام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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