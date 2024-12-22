الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظ الشرقية يبحث أسباب تسرب المياه بمنازل قرية الصنافين    

جولة محافظ الشرقية  
جولة محافظ الشرقية  

 استجاب المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لشكوى أهالي قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح  بمحافظة الشرقية وتضررهم من تسرب المياه داخل منازل وشوارع القرية نتيجة كسر ماسورة مياه مما يمثل تهديدا لهم وتعرضهم للخطر يوميًا وذلك حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.

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معاينة الوضع على الطبيعة 

وعلى الفور توجه أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح لمعاينة الوضع على الطبيعة وتم التنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز منيا القمح واستقدام المعدات اللازمة لفحص جميع خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة

 

حل المشكلة ورد الشيء إلى أصله 

وذلك  للوقوف على أسباب تسريب المياه وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة وحل المشكلة ورد الشيء لأصله وفتح الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وأعرب المواطنون عن سعادتهم للاستجابة السريعة والفورية لحل المشكلة وقدموا الشكر لمحافظ الشرقية والجهات المعنية.

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التواصل الدائم مع المواطنين 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكواهم بكافة الطرق والتي ترد عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ووسائل التواصل الاجتماعي والواتس آب والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية شكوى اهالى الصنافين مركز منيا القمح وشوارع ومنازل القرية كسر ماسورة مياه تعرضهم للخطر ارواح وممتلكات المواطنين

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