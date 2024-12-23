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خارج الحدود

الإليزيه: الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة مساء اليوم

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

أعلن قصر الإليزيه، في نبأ عاجل، أن الحكومة الفرنسية الجديدة ، سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الإثنين.

 الحكومة الفرنسية الجديدة 

وأفادت  قناة "تي إف 1" الفرنسية، نقلًا عن مصادر في  قصر الإليزيه، بأنه من المتوقع أن يتم إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية  اليوم الاثنين.

وذكرت القناة أن فرانسوا بايرو، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، "كان يخطط في البداية لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحلول نهاية الأسبوع، لكنه أمضى  امس الأحد بأكمله في الاتفاق على القائمة النهائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون".

ووفقًا لمصادر، فقد "زار بايرو قصر الإليزيه مرتين خلال امس، وكان من المقرر عقد اجتماع ثالث في وقت متأخر من المساء".

حداد وطني على ضحايا الإعصار في مايوت

وأكدت المصادر أن مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء كانا حريصين على الانتهاء من العملية اليوم أيضًا، لأن يوم الاثنين سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الإعصار في مايوت، لذلك كان أحد الخيارات المطروحة اليوم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة إلى يوم الثلاثاء.

 خلافات بين ماكرون وبايرو بشأن التشكيلة النهائية للحكومة

وأشارت المصادر في الإليزيه إلى وجود خلافات بين ماكرون وبايرو بشأن التشكيلة النهائية للحكومة، وأن منصب وزير الخارجية كان نقطة الخلاف الرئيسية، حيث يشغل هذا المنصب حليف رئيس الوزراء من حزبه جان نويل بارو، ويطمح حليف الرئيس ماكرون القديم ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين إلى شغل هذا المنصب.

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الحكومة الفرنسية الجديدة الرئيس ايمانويل ماكرون الرئيس ماكرون الحكومة الفرنسية إيمانويل ماكرون

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