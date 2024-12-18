الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ماكرون وأردوغان يناقشان الانتقال السياسي في سوريا

ماكرون وأردوغان
ماكرون وأردوغان

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  ونظيره التركي رجب طيب اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد.

 

ماكرون وأردوغان يناقشان الانتقال السياسي في سوريا

وذكر بيان صادر عن قصر الإليزيه، بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين أنهما عبرا عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل لأطياف المجتمع، وفقًا لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن"، حسب وكالة "فرانس برس".

 وقبل وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، أن سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد، وأن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة وستلعب أوروبا دورًا في ذلك.

وأضافت  فون دير لاين  خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "رأينا خطوات مشجعة من النظام الجديد في سوريا لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات"، مؤكدة "أننا سنكثف اتصالاتنا المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا".

أوروبا ترى سقوط الأسد تحرير لسوريا

وأوضحت أن "من مصلحتنا حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا"، معتبرة أنه "يجب أن نعيد النظر في عقوباتنا على بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا".

ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "سقوط نظام بشار الأسد كان تحريرًا للسوريين وأعطى آمالا للكثيرين وعودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه".

واختتمت: "نحن مستعدون للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا في شكل خطوات متدرجة".

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