محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين في الزقازيق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمنطقة الصيادين، بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض المُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان.

وذلك بالاضافة عسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لشراء احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

أشاد محافظ الشرقية بمستوى المنتجات المعروضة وتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار وإلتزامهم بوضع سعر إسترشادي على كافة المنتجات المعروضة، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكدًا على ضرورة إستمرار تزويد المعرض باللحوم والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

زيادة المعروض من السلع وتخفيض الأسعار

وأشار محافظ الشرقية إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

المحافظ يوجه الدعوة للمواطنين للاقبال على السوق

دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة إلى الإقبال على السوق للحصول علي إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة، لافتًا إلى أن المعرض سوف يستمر اليوم وغدًا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء متلطباتهم المختلفة.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وبالإضافة إلى المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى

ومعهم اللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والمحاسب عبد الحميد عطا الله والدكتور وديع أنطوان نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ووائل عنان الأمين العام للغرفة التجارية بالشرقية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان

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