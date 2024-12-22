الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأحوال المدنية: استخراج 6628 بطاقة رقم قومى و24610 مصدرًا مميكنًا

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

واصل  قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

 

 وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 6628 بطاقة رقم قومى، و24610 مصدرًا مميكنًا.
 

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 21/12/2024.
      
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،  (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

 

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة وتنقلها إلى المستشفى بالخليفة

ضبط 8 شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

و تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 1119 بطاقة رقم قومى و166 مصدرًا مميكنًا.   
       
 كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
     
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ 311 مواطن ومواطنة.
 

 بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 405 مواطن ومواطنة.     
 

 ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال المدنية الخدمات الشرطية الخطوط الساخنة المركز النموذجى لكبار السن تجديد بطاقات الرقم القومي قطاع الأحوال المدنية

مواد متعلقة

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة وتنقلها إلى المستشفى بالخليفة

ضبط 8 شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الأمن العام يطارد مهربي الدقيق المدعم ويضبط 6 أطنان خلال 24 ساعة

ضبط سيدتين لسرقة محل مشغولات فضية فى عابدين

ضبط 4 أشخاص بينهم طفلتان لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالغربية

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في مطروح

ads

الأكثر قراءة

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين (فيديو وصور)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

رسائل طمأنة من النواب للأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

الاعتداء على أمن السفارة السعودية في بيروت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

وزير الكهرباء: نستهدف نقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري

منوعات

المزيد

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

كويكب بحجم مبنى ضخم يقترب من الأرض خلال.. تفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية