إصلاح هبوط أرضي بالطريق خلف مصنع الزيوت في الزقازيق

قال شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية: إنه تم انتهاء أعمال إصلاح الهبوط الأرضي المحدود بالطريق خلف مصنع الزيوت والصابون بالقرب من مزلقان سكة حديد فرق الأمن.

وأوضح أنه تواجد بمحل الواقعة لمعاينة الوضع على الطبيعة حتى الانتهاء من كافة الأعمال، حيث تم التنسيق مع مديرية الطرق بالشرقية ومديرية الكهرباء وشركة مياة الشرب والصرف الصحي للدفع بالمعدات اللازمة لعملية الاصلاح.

وكان وقع هبوطا أرضيا بسبب أعمال بريمة لعمل مجسات تتم من خلال السكة الحديد لتمرير كبلات على عمق يصل 22 مترا فى بعض المناطق لتشغيل المنظومة الالكترونية للمزلقانات للحد من حوادث القطارات، نتج عن ذلك تسرب مياه ضئيل أدى إلى ضعف التربة وحدوث هبوط جزئي للمنطقة المشار إليها.

حيث تواصل رئيس المدينة مع مسئولي الشركة المنفذة واطمأن من عدم وجود أي أضرار حتى الانتهاء من كافة الأعمال، وهو ما يتماشى مع تنفيذ توجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

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