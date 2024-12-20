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ندوة علمية لقسم الأطفال والحضانات بمستشفى مبرة الزقازيق في الشرقية

ندوةعلمية لقسم الاطفال
ندوةعلمية لقسم الاطفال والحضانات بالمبرة بالزقازيق شرقية

ترأس الدكتور رضا الديب مدير عام فرع  التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، الندوة العلمية التي أقيمت لقسم الأطفال والحضانات بقاعة الاجتماعات بـ مستشفى المبرة بالزقازيق، وذلك فى حضور الدكتورة هناء أحمد رشيد مدير عام  مستشفى المبرة، وأطباء قسم الأطفال بالمستشفى وجميع اخصائي الأطفال  والنواب والزمالة بقاعة الاجتماعات بالمستشفى.  

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ألقى الدكتور رضا الديب  كلمة رحب فيها بالحضور، وشكر فيها القائمين على تنظيم هذا اليوم العلمي من إدارة مستشفى المبرة، كما تمنى  للحضور الاستفادة الكاملة من هذه الندوة العلمية. 

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وقام الدكتور محمد رشاد الجندى رئيس قسم الأطفال بمستشفى المبرة بشرح بعض الأمراض الشائعة التى تصيب الاطفال  حديثى الولادة وعلاجها، كما تم تحديث بروتوكولات العلاج بالمستشفى.

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية الدكتورة هناء احمد رشيد مدير مستشفى المبرة ندوة علمية فسم الاطفال والحضانات قاعة الاجتماعات مستشفى المبرة

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