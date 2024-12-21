السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

دفاعات الاحتلال تفشل في التصدي له، لحظة سقوط صاروخ حوثي وسط تل أبيب (فيديو)

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

تداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الصاروخ الحوثي وسط إسرائيل، بعد فشل محاولات جيش الاحتلال في اعتراضه.

سقوط صاروخ حوثي بوسط إسرائيل 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم: نستعد لهجوم آخر في اليمن وهذه المرة سنحاول إشراك دول أخرى في الهجوم.

وقالت المصادر في حديثها لهيئة البث الإسرائيلية:"  نقلنا رسالة للأمريكيين أننا نتوقع زيادة الهجمات على الحـوثيين.
 

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

خسائر في إسرائيل بعد سقوط الصاروخ الحوثي 


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صافرات الإنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن أطباء، بأن ما لا يقل عن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة، معظمهم بسبب الزجاج المكسور، نتيجة الهجوم، مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

ولاحقا، أفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصًا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.

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إسرائيل جيش الاحتلال اليمن الحوثيين

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