أخبار الحوادث اليوم: ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة.. تخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات البترول.. وغدا أولى جلسات نظر قضية قتل ممرض الزاوية الحمراء

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

تنفيذ 815 حكما قضائيا وضبط 5 قطع سلاح نارى خلال حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة لمفتي الجمهورية حول الولاء للوطن

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان" حاضر فيها الدكتور نظير عياد - مفتى الديار المصرية - لـ ١٤٠ ضابطًا من مختلف الرتب من الدارسين بالدورات التدريبية الأساسية المنعقدة حاليًا بمعهدى "القادة - الضباط" التابعين لكلية التدريب والتنمية.

21 ألف مخالفة تجاوز سرعة، نتائج الحملات المرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.



الحكم على بلوجر شهيرة في قضية نشر صور مخلة بالآداب 28 ديسمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مُحاكمة بلوجر شهيرة، الي 28 ديسمبر للحكم، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.



غدا، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ممرض في الزاوية الحمراء

حددت محكمة شمال القاهرة غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء بغرض طلب فدية من أهله.

تأجيل محاكمة متسولة وزوجها بتهمة قتل طفلة في السلام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقامًا من والدتها بالسلام، إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري.

تخفيف حكم سجن المتهمين بالاستيلاء على المال العام في قضية بونات وزارة البترول

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بتخفيف الحكم على 4 متهمين من السجن المشدد 5 سنوات إلى المشدد 3 سنوات في اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بونات وزارة البترول.

تأجيل محاكمة 117 متهما في قضية خلية "اللجان النوعية"

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية إلى جلسة 10 فبراير.

تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي لجلسة 28 ديسمبر

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 28 ديسمبر الجاري.

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