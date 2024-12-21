تنفيذ 815 حكما قضائيا وضبط 5 قطع سلاح نارى خلال حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7.6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4.5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").



كما ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 815 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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