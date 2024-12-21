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حوادث

21 ألف مخالفة تجاوز سرعة، نتائج الحملات المرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط  الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 34 ألف مخالفة مرورية  

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 34 ألفا و21 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20 ألفا و926 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و589 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي، و1148 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة لشروط التراخيص و16 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى

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