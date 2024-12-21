السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة لمفتي الجمهورية حول الولاء للوطن

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لفضيلة المفتى

  نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان" حاضر فيها  الدكتور  نظير عياد - مفتى الديار المصرية - لـ ١٤٠ ضابطًا من مختلف الرتب من الدارسين بالدورات التدريبية الأساسية المنعقدة حاليًا بمعهدى "القادة - الضباط" التابعين لكلية التدريب والتنمية.

وتناولت الندوة المحاور الرئيسية لبناء المواطن عقائديًا ومسلكيًا فى إطار الدور المجتمعى للوزارة.

كما تناول المفتى أهمية غرس مفهوم الولاء للوطن فى الأجيال الجديدة، وتنشيط الذاكرة الوطنية للأجيال فى ظل التحديات التى تهدد الأمن القومى للدولة المصرية على المحاور الداخلية والإقليمية والدولية.
 

 

و كما أشاد بتضحيات وجهود رجال الشرطة التى قدموها لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد.. وأكد على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين.. وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.
 

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 ووجه مفتي الجمهورية الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، بإتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة جميع الحضور من خلال طرح الأسئلة والإستفسارات التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن الوطن ومقدراته.  

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أكاديمية الشرطة الأجيال الجديدة الدورات التدريبيه الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية وزارة الداخلية

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