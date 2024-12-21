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حوادث

تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي لجلسة 28 ديسمبر

الشيخ عبد الله رشدي
الشيخ عبد الله رشدي

 أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 28 ديسمبر الجاري.

 

الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال

 واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.

 

تجدر الإشارة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.

 

وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة الشيخ عبد الله رشدي زوجة الشيخ عبد الله رشدي

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