تخفيف حكم سجن المتهمين بالاستيلاء على المال العام في قضية بونات وزارة البترول

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بتخفيف الحكم على 4 متهمين من السجن المشدد 5 سنوات إلى المشدد 3 سنوات في اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بونات وزارة البترول.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة ودسوا هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.

كما قام المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3,158,422 جنيهًا، المملوك لتلك الجهة قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مؤمنة.

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