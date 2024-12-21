العراق يحبط مخططا لداعش لاستهداف مدينة كركوك

كشف مصدر أمني عراقي، أن العراق أحبط مخططًا لتنظيم داعش لاستهداف مركز مدينة كركوك.

العراق يحبط مخططًا لاستهداف كركوك

وأشار إلى أن قوات الأمن العراقي اعتقلت المتورطين في الهجوم بعد مداهمات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد المصدر بحسب تقرير إخباري، أن العملية الاستباقية تأتي في إطار سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها الأجهزة الاستخبارية العراقية لملاحقة فلول تنظيم داعش في أعقاب التوترات الأمنية والسياسية في سوريا".

وأضاف أن "المعلومات الاستخباراتية الدقيقة أسفرت عن القبض على مجموعة من عناصر التنظيم، بينهم قياديون، في مناطق متفرقة من كركوك.

المجموعة كانت تخطط لشن هجوم إرهابي على مركز المدينة باستخدام انتحاريين

وتابع المصدر أن المجموعة كانت تخطط لشن هجوم إرهابي على مركز المدينة باستخدام انتحاريين اثنين من الجنسية الأجنبية، كان من المقرر استقدامهما من جبال حمرين، إلا أن الأجهزة الاستخبارية، بفضل معلوماتها الدقيقة، تمكنت من إحباط الهجوم وكشف خيوط الشبكة الإرهابية.

وأشار المصدر إلى أن داعش يسعى للعودة إلى الساحة العراقية عبر تنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى إعادة التنظيم للواجهة الإعلامية، حيث تدفع قياداته بعناصرها المتخفين في الجبال إلى النزول إلى المدن الحضرية لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأعرب العراق عن مخاوف من عودة داعش إلى الظهور مجددًا، خاصة بعد التغيرات السياسية في سوريا، حيث نفذ التنظيم أخيرًا عمليات إعدام في بادية ودير الزور.

ورغم إعلان العراق النصر على التنظيم، فإنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في جبال حمرين، ومخمور، ومكحول، وصحراء الأنبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.