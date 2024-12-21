السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

العراق يؤكد دعم سوريا والمحافظة على سيادتها ووحدتها

محمد شياع السوداني،
محمد شياع السوداني، فيتو

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت إننا  نؤكد على مساعدة السوريين في إدارة شؤون بلادهم دون أي تدخل يتجاوز سيادة ووحدة سوريا".

 

العراق يعيد مئات الجنود السوريين إلى دمشق 

وأضاف محمد شياع السوداني: "نعمل على تقييم الأوضاع في سوريا من أجل اتخاذ القرارات اللازمة".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى الجانب السوري.

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني في العراق أنه تم إعادة 36 سوريا أمس من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم.

 

دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة

وفي وقت سابق، وعقب سقوط نظام بشار الأسد، عقب دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، فر مئات الجنود السوريين إلى العراق.

وفي الـ 7 من شهر ديسمبر الجاري ذكرت  وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد استقبلت أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

العراق يستقبل ألف جندي سوري عبر معبر القائم 

و قال مسئولون محليون ومصادر أمنية،  إن عشرات من  الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي بالتنسيق مع القوات العراقية، بحسب ما أوردته رويترز.

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العراق دمشق سوريا محمد شياع السوداني فصائل المعارضة السورية

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