فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو بكر الصديق عتيق الله من النار

قال الله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا". [الفتح: 29].

وقال أيضا: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [الحشر: 9].

وقال: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". [التوبة: 100].

فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أوَّل وأفضلُ مَن دَخَل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفرُ حظٍّ، وأكملُ نصيب.

وقال الله سبحانه وتعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت".. وقال أبو بكر، رضي الله عنه: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

في هذه الحلقات نستعرض فضائل ومناقب الصحابة وآل البيت، رضي الله عنهم.

(أبو بكر الصديق.. عتيق الله من النار)

رفيق الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، في رحلة الكفاح، من البداية.. تحمل الكثير من أعباء الدعوة منذ كانت سرية، حتى فتح الله لها الأرض.. أنفق ماله كله في سبيل الله، وأسلم على يديه كثيرون من كبار الصحابة.

اتسم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، بالعفة والنزاهة قبل إسلامه، والتقوى بعد أن نطق بالشهادتين، وكان مصدقا لسيدنا محمد في كل أقواله وأفعاله، ومؤيدا له.. وشهد مع رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، كل الحروب، وحارب في خلافته مانعي الزكاة والمرتدين عن الإسلام، وفي عهده توسعت الدولة الإسلامية شمالا وبدأ جمع القرآن الكريم.

كان مولده في 27 أكتوبر 573 م بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، في مكة المكرمة، قريبا من مولد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، حيث ولد بعده بعامين وأشهر.

الصديق والعتيق

قال عدد من المحدثين: لُقّب أبو بكر بالصديق بعد حادثة الإسراء والمعراج لأنه أول من صدق النبي، صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، هو من لقَّبه بالصديق في أكثر من موقف.

ولُقّب أيضا بـ"العتيق"، وتختلف الأقوال في سبب ذلك، فقيل إن النبي، صلى الله عليه وسلم، هو من لقَّبه به، لأنه قال: "أنت عتيق الله من النار".

كان، قبل إسلامه، غنيا وموسرا، ومحبوبا بين أقاربه لصدقه وعفافه ومروءته وإحسانه، كما كان من رؤساء قومه وأهل مشاورتهم، وكان من بين مهامه تولي الديات والمغارم.. وكان عالما بالأنساب والتواريخ.

تزوج أبو بكر 4 نسوة، ورزقه الله منهن بـ 3 ذكور و3 إناث.

قبل إسلامه، كان تاجرا صدوقا، لم يشرب الخمر قط ولم يسجد لصنم، وهو أول رجل حرٌّ أسلم.

على يديه، رضي الله عنه، أسلم صفوة من الصحابة، وفي مقدمتهم: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح.

وكان أول من جمع القرآن وأول من سماه مصحفا، وأول خطيب دعا إلى الله ورسوله، كما كان أول خليفة يتخذ بيت مال للمسلمين.

حبه للنبي، صلى الله عليه وسلم

ورغم أن الصدِّيق كان من سادة قريش والطبقة الشريفة إلى أنه لم ينجُ من أذى المشركين، فقد أُلقي التراب على رأسه، وضُرِبَ بالنِّعال في المسجد الحرام حتى حُمل إلى بيته جريحا، ولم يمكث فيه طويلا حتى ألحَّ على أمه في الخروج للقاء النبي، صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وهو يتوكأ عليها وعلى أم جميل (أخت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه)، فلما رآه رقَّ له رقة شديدة وأقبل عليه فقبّله، ودعا الله له.

رفيق الرسول

كان صديق الكفاح لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، رفيق هجرته، ورفيق غزواته وصاحبه في الحضر والسفر، ففي الهجرة ترك الصديق، رضي الله عنه، أهله وأبناءه، مفضلا مصاحبة الرسول، صلى الله عليه وسلم.

ومن فضائل أبي بكر، رضي الله عنه، السخاء في الإنفاق على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه: "ما نفعني مالٌ قط ما نفعني مالُ أبي بكر"، وكان مساندا وداعما له.

انفرد أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، بمكانة خاصة في الإسلام وعند النبي، صلى الله عليه وسلم، وقد وردت آيات وأحاديث في فضله.

ومن ذلك قول النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل انتقاله: "كان لي فيكم إخوةٌ وأصدقاء، وإني أبرأُ إلى اللهِ أن أكون اتخذتُ منكم خليلا، ولو كنتُ متخذا خليلا لاتخذتُ أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا".

وكان الصدِّيقُ سباقا لكل خيرٍ، وكان منفقا مناصرا لضعاف المسلمين المعذبين في مكة، وكان يعتق الرقاب، فاشترى بلال بن رباح، رضي الله عنه، وأعتقه، وانتهج هذه السياسة لتحرير العبيد والإماء ممن أسلموا من العبودية، فأعتق 7 كلهم ممن عُذّبوا في الله.

وقال ابن كثير: "كان الصديق أقرأ الصحابة، أي أعلمهم بالقرآن، لأنه، صلى الله عليه وسلم، قدَّمه إماما للصلاة بالصحابة، مع قوله: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله".

أول من يدخل الجنة

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي".

ويروى أنه في غزوة خيبر، كان أول قائد أرسله الرسول، صلى الله عليه وسلم، أبا بكر، رضي الله عنه.

وصاحَبَ النبي، صلى الله عليه وسلم، في سريتي نجد وبني فزارة، وكان أميرا على السريتين، ورافق النبي، صلى الله عليه وسلم، في عُمرة القضاء ثم في سرية “ذات السلاسل”.

أما في غزوة تبوك يوم خرج النبي، صلى الله عليه وسلم، بجيش عظيم، فجعل اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق، رضي الله عنه.

أنفق كل ماله

وفي هذه الغزوة تصدق عمر بنصف ماله، وفي اعتقاده أنه سبق أبا بكر، لكنه اكتشف أن الصديق تصدق بماله كله، فلما سأل الرسول، صلى الله عليه وسلم، أبا بكر عما أبقى لعياله أجابه: "الله ورسوله"، فقال عمر: "لا أسابقك إلى شيء أبدا".

وفي الحج سنة 9 هجرية بعث الرسول، صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أميرا على الحجاج، وكانت هذه الحجة توطئة لحجة الوداع التي رافق فيها أبو بكر رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد بشر الرسول، صلى الله عليه وسلم، الصديق، رضي الله عنه، بالجنَّة، فذاتَ يوم استأذن للدخول على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي موسى الأشعري: "ائذن له وبشره بالجنة".

بعد انتقال الرسول، صلى الله عليه وسلم، بادر عمر بمبايعة أبي بكر، واختاره المسلمون خليفة لهم وبايعوه في اليوم التالي بيعة عامة بعد بيعة سقيفة بني ساعدة الخاصة، وبذلك كان أول الخلفاء الراشدين، وبدأت خلافته في العام الـ11 للهجرة.

إنجازات الخليفة الأول

وأبرز إنجازات أبي بكر في خلافته القصيرة:

إخراج جيش أسامة بن زيد.

قتال المرتدين ومانعي الزكاة.

محاربة مسيلمة الكذاب.

جمع القرآن.

مرضه ووفاته

وروت ابنته السيدة عائشة، تفاصيل وفاته، قائلة: إن "أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خَلَونَ من جمادى الآخرة، وكان يوما باردا، فَحُمَّ (أصيب بحمى) 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة".

وقبيل وفاته، أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، وصعدت روحه إلى بارئها في أغسطس 634 م، ودفن إلى جوار الرسول، صلى الله عليه وسلم.

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