محافظ الأقصر يفتتح مسجد أبو بكر الصديق (صور)

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحبيل التابع لإدارة أوقاف البياضية، حيث أقيم المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 400 متر، وتم تجهيزه من خلال وزارة الأوقاف، والمسجد مكون من صحن ومصلي سيدات وحجرة إمام.

افتتاح مسجد بمركز ومدينة البياضية في الأقصر

وألقى الخطبة اليوم فضيلة الشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان " إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ برِفْقٍ"، حيث أوضح أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بأسباب ومخاطر التطرف والتشدد والغلو، علمًا بأن الخطبة تتناول إبراز أهمية العمل التطوعي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية.



ومن جانبه، قال محافظ الأقصر: إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.



وحضر الافتتاح كلا من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور عبدالخالق حسين رئيس مركز البياضيه، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والطيري حسن عبده، نائب رئيس جهاز مدينة طيبة، والعمدة هشام ثروت عمدة الحبيل، والشريف ادريس الادريسي، والنائب الدكتور حماده العماري عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ.



وفي سياق متصل، تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد أولاد دهمش بالمحاميد قبلي بمركز أرمنت، وألقي الخطبة فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال، وكيل مديرية الأوقاف بأرمنت، وتم افتتاح مسجد التيسير بعزبة الخزان بمركز إسنا، وألقي الخطبة فضيلة الشيخ حسن الأمير أحمد مدير ادارة أوقاف إسنا.

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