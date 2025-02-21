الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح مسجد أبو بكر الصديق (صور)

محافظ الأقصر يفتتح
محافظ الأقصر يفتتح مسجد أبو بكر الصديق

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحبيل التابع لإدارة أوقاف البياضية، حيث أقيم المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 400 متر، وتم تجهيزه من خلال وزارة الأوقاف، والمسجد مكون من صحن ومصلي سيدات وحجرة إمام.

افتتاح مسجد بمركز ومدينة البياضية في الأقصر 

وألقى الخطبة اليوم فضيلة الشيخ علي صديق، وكيل  وزارة الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان " إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ برِفْقٍ"، حيث أوضح أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بأسباب ومخاطر التطرف والتشدد والغلو، علمًا بأن الخطبة تتناول إبراز أهمية العمل التطوعي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية.


ومن جانبه، قال محافظ الأقصر: إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.


وحضر الافتتاح كلا من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور عبدالخالق حسين رئيس مركز البياضيه، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والطيري حسن عبده، نائب رئيس جهاز مدينة طيبة، والعمدة هشام ثروت عمدة الحبيل، والشريف ادريس الادريسي، والنائب الدكتور حماده العماري عضو  مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ.


وفي سياق متصل، تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد أولاد دهمش بالمحاميد قبلي بمركز أرمنت، وألقي الخطبة فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال، وكيل مديرية الأوقاف بأرمنت، وتم افتتاح مسجد التيسير بعزبة الخزان بمركز إسنا، وألقي الخطبة فضيلة الشيخ حسن الأمير أحمد مدير ادارة أوقاف إسنا.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر افتتاح مسجد مسجد أبو بكر الصديق وزارة الأوقاف الأوقاف مسجد

مواد متعلقة

إحباط تركيب شدة خشبية لبناء مخالف بالزينية في الأقصر (صور)

افتتاح المعرض التراثى وملتقى الأقصر الأول للفنون والإبداع

إدارة البيئة بالأقصر تطلق ندوة حول الاستفادة من مخلفات محصول قصب السكر (صور)

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

بدء صرف مرتبات فبراير 2025 الأحد المقبل

نشوب حريق بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

وفاة أحمد برجاوي كبير مخرجي قناة الأهلي

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج (صور)

عائلة شيري بيباس تشن هجومًا حادًا على حكومة نتنياهو

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

منوعات

المزيد

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع مانشستر سيتي.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مهمتك مش فلوس بس، مفتي الجمهورية يوجه رسالة مهمة لكل الآباء (فيديو)

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية