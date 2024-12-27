افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة في الدقهلية

شهد الشيخ صفوت نظير وكيل أوقاف الدقهلية اليوم مراسم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة، مركز ميت سلسيل.

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة بميت سلسيل

خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد

وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.



افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة بميت سلسيل

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة بميت سلسيل

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة بميت سلسيل

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة

حيث تم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة، التابع لإدارة أوقاف ميت سلسيل، بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وبعض المفتشين..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.