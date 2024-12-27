الجمعة 27 ديسمبر 2024
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افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة في الدقهلية

افتتاح مسجد أبو بكر
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة بميت سلسيل، فيتو

 شهد الشيخ صفوت نظير وكيل أوقاف الدقهلية اليوم مراسم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة، مركز ميت سلسيل.

افتتاح مسجد ابو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل

خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد

 وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد تحت رعاية  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف
 

افتتاح مسجد ابو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل
افتتاح مسجد ابو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل
افتتاح مسجد ابو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق  بقرية الجعافرة بميت سلسيل

افتتاح  مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة

 حيث تم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجعافرة،  التابع لإدارة أوقاف ميت سلسيل، بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وبعض المفتشين..

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