نشال وحلانجي مع هيفاء وهبي.. هكذا نستقبل شهر الصوم!

مذكرات نشال.. الحلانجي.. ولعة ومفتاح.. إش إش.. ضل حيطة.. فهد البطل.. لام شمسية.. عين شمس.. الكابتن.. كامل العدد.. وتقابل حبيب.. شباب امرأة.. عايشة الدور.. ناقص ضلع.. ظلم المصطبة.. عقبال عندكم.. أشغال شقة 2.. بمية دهب.. العتاولة 2.



هذه عينة من المسلسلات التي سننسى بها همومنا خلال شهر رمضان المعظم. تلك هي الأعمال الفنية التي ستغرس القيم الجميلة، والعادات الاجتماعية لدى أبنائنا.. وحملت لنا أخبار الفن في الكنانة، أنباء سارة باستحواذ نجمات مثل: هيفاء وهبي، وياسمين عبد العزيز، وياسمين صبري، ودنيا سمير غانم، وغيرهن، على الشاشة الصغيرة في شهر الصوم.

محمد رسول الله والذين معه

منذ سنوات طويلة كنا نتفرج على مسلسل محمد رسول الله والذين معه، بأجزائه المتعددة، المسلسل كان من للأديب عبدالحميد جودة السحار وكتب له السيناريو والحوار الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى، وأخرجه أحمد طنطاوي في الأجزاء الثلاثة الأولى منه، ثم أحمد توفيق في الجزء الرابع، ثم نور الدمرداش في الجزء الخامس والأخير.

كان المسلسل يحمل معاني سامية، ومعلومات تاريخية مفيدة جدا.. وأتاح الفرصة لظهور عشرات الفنانين والفنانات، الذين صاروا من كبار النجوم فيما بعد. وكان يعرض أيضا على شاشة التليفزيون عدد من المسلسلات الاجتماعية الهادفة.



فهل عقمت المحروسة عن إنجاب كتاب وصانعي محتوى فني، يضاهي مسلسل محمد رسول الله والذين معه؟! هل توقفت قوتنا الناعمة عن إنتاج مسلسل ديني، أو اجتماعي واحد، لا يخجل رب الأسرة من الجلوس مع أبنائه أمام الشاشة لمشاهدته؟!

في الموسم الماضي، تابعنا مسلسل الحشاشين، رغم الانتقادات التي وجهت إليه، لكنه كان إنتاجا ضخما، ورائعا، حمل الكثير من المعاني، والدلالات، ومثَّل ضربة قوية للجماعات الإرهابية، المتسترة برداء الدين.



وكذلك كان مسلسل الإمام الشافعي أكثر من رائع، وحقق نسب مشاهدات مرتفعة. وأيضا في السنوات السابقة كان مسلسل الاختيار بأجزائه، ويعتبر تخليدا لذكرى وكفاح الأبطال من جنودنا البواسل، في الجيش والشرطة، ضد الإرهابيين.



تاريخنا يحتضن الكثير والكثير من الأسماء التي يمكن أن نصنع حولها أعمالا فنية، من أفلام ومسلسلات، هناك مثلا الإمام محمد عبده، رائد التجديد في زمانه.. هناك الإمام المراغي الذي تحدى ملك مصر، حينما أراد أن يحيد عن الشرع الحنيف.. هناك الإمام عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر المجدد، والصوفي المتشرع.

أصوات السماء ومفكرين وأدباء

ورغم أن الشيخ محمد متولي الشعراوي نال بعض الاهتمام بإنتاج مسلسل عنه وكان بعنوان إمام الدعاة، إلا أن كتاب السيناريو يمكن أن يصيغوا عملا فنيا يضم حكايات ودروسا من سيَر وتاريخ كل من ذكرناهم.



أما عن المفكرين والأدباء والعلماء المصريين فحدث ولا حرج.. لماذا لا ننتج عملا فنيا عن مجدي يعقوب أو أحمد زويل، رحمه الله.. أو فاروق الباز.. أو سميرة موسى؟!



لماذا لا يتم إنتاج عمل فني عن أصوات السماء، أو مشاهير قراء القرآن الكريم المصريين، مثل الشيخ محمود الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، ومصطفى إسماعيل، وعبد الباسط محمد عبد الصمد، ومحمد رفعت، وغيرهم؟!

الأسطورة ووتر حساس

لا شك أن مسلسلات مثل ما اقترحناه ستكون ذات فائدة للأبناء والشباب.. وكفانا ما فعله فيهم أفلام عبده موتة، ونسر الصعيد، ومسلسلات مثل الأسطورة، وجعفر العمدة، وحكايات بنات، وسابع جار، ووتر حساس.



ألم نكتف من انحدار الأخلاق، وتدهور القيم، وانهيار العادات والتقاليد التي كنا نفخر بها؟! ألم يئن الأوان لإنقاذ ما تبقى من قوتنا الناعمة؟!

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