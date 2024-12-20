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رياضة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على لايبزيج بثلاثية بالشوط الأول (صور)

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تقدم فريق  بايرن ميونخ علي نظيره لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة الأولي، ثم تعادل سيسكو لفريق لايبزيج في الدقيقة 2، ثم نتح لامير التقدم مجددا لبارين في الدقيقة 25، وعزز كيميتش النتيجة للبافاري في الدقيقة 36. 

تشكيل فريق بايرن ميونيخ امام لايبزيج 


تشكيل فريق لايبزيج أمام بايرن ميونيخ

ترتيب بايرن ميونخ ولايبزيج 

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 33 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على بطل الموسم السابق باير ليفركوزن،  بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وتُعرض مباريات كأس الدوري الألماني من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports 1.

تردد قناة beIN Sports 1

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لايبزيج الدوري الألماني بايرن ميونخ جمال موسيالا كيميتش

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