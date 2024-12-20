الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ولايبزيج
بايرن ميونيخ ولايبزيج

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بنادي لايبزيج ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

 

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 33 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على بطل الموسم السابق باير ليفركوزن.

 بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

 

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني 


ومن المقرر أن تقام  مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني  يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، في ملعب أليانز أرينا.


من المتوقع أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.


وتُعرض مباريات كأس الدوري الألماني من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports 1.

تردد قناة beIN Sports 1

القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11547.
الجودة: HD.
معدل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
 

القمر الصناعي نايل سات:

الجودة: HD.
معامل الاستقطاب: افقي.
معدل الترميز: 27500.
التردد: 11013.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.


 

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونيخ تمام لايبزيج 


من المتوقع أن يدخل مدرب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: دانيال بيريتز.
خط الدفاع: رافاييل جيريرو – كيم مين جاي – دايوت أوباميكانو – كونراد لايمر
خط الوسط: يوشوا كيميش – ألكساندر بافلوفيتش.
خط الهجوم: جمال موسيالا – مايكل أوليز – ليروي ساني – توماس.


التشكيل المتوقع لفريق لايبزيج أمام بايرن ميونيخ


من المتوقع ان يدخل مدرب لايبزيج المبارة بتشكيل كالاتي:


حارس المرمى: بيتر جولاكسي.
خط الدفاع: ويلي أوبران، لوتشاريل جيرترويدا، بينجامين هينريش.
خط الوسط: نيكولاس سيوالد، كيفن كامبل، إكسافر شلاجر، كريستوف باومجارتنر.
خط الهجوم: أنطونيو نوسا، بينجامين سيسكو، لويس أوبيندا.

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