الجمعة 20 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد التنقيب عن النفط، توقيع اتفاقية بحرية جديدة بين الصومال وتركيا

الرئيسان التركي والصومالي،
الرئيسان التركي والصومالي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن تركيا والصومال وقعتا  اتفاقية ثنائية تسمح للصيادين الأتراك بالعمل في المياه الصومالية، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز التعاون المتصاعد بين البلدين.

اتفاقية تسمح لتركيا بصيد الأسماك في المياه الصومالية 

وتم الإعلان عن الشراكة الخاصة بصيد الأسماك بعد محادثات استضافتها أنقرة بين الجانبين التركي والصومالي، تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك والتعاون الثنائي.

وستشرف لجنة فنية مشتركة على العمليات لضمان الامتثال للممارسات المستدامة، مع تقديم تركيا الخبرة في هذا المجال.

اتفاقية للتنقيب عن النفط بين الصومال وتركيا 

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا والصومال وقعتا اتفاقية تسمح لأنقرة بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية.

وفي 18 يوليو الماضي، وقعت الدولتان اتفاقية تشمل 3 مناطق بحرية، تغطي كل منها مساحة تبلغ حوالي 5 آلاف كيلومتر مربع في المناطق البحرية الصومالية.

وفي أكتوبر الماضي، وصلت سفينة البحث والتنقيب التركية "الريس عروج" إلى مقديشو بموجب اتفاق بين البلدين لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

ومن المقرر أن تستمر مهمة سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" في الصومال لمدة 7 أشهر، وترافقها سفينتا الدعم والإسناد "زغانوس باشا" و"سنجار"، وسفينة التتبع "أطامان"، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.

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الصومال تركيا صيد الأسماك التنقيب عن النفط أنقرة

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