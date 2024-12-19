الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب الصومال بالجامعة العربية يدعو لتعزيز التعاون وتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

مندوب الصومال الدائم
مندوب الصومال الدائم لدى جامعة الدول العربية، فيتو

 أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في كل القطاعات، مشيرا إلى أن الصومال تدعو الشركات العربية للاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعة والتعدين نظرا لتوافر فرص استثمارية واعدة في الصومال، وكذلك تسهيلات كبيرة للشركات العربية الراغبة في الاستثمار في الصومال.


جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التى عقدت فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم.

 

سبل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية العربية

 وأكد السفير علي عبدي أواري أهمية أعمال هذه الدورة كونها تناقش سبل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية العربية، بما في ذلك إنشاء وتطوير الشركات العربية لتطوير آليات العمل العربي المشترك الاقتصادية لتحقيق الأهداف المرسومة وصولا للتكامل الاقتصادي العربي وتوحيد الرؤى والأفكار للارتقاء إلى مصاف المنظمات الدولية والإقليمية وتحقيق قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية يمكنها مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية تفضي إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة.
 
وقال إن الصومال تسعى للمشاركة الفعالة في الساحة الإقليمية والدولية ولذلك قررت الترشح لعضوية مجلس الأمن عن مجموعة شرق أفريقيا الذي حظي بمباركة وإجماع دول الاتحاد الأفريقي وعربيا قررت الترشح لمنصب الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

الصومال تطلع مصر على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية مع تركيا وإثيوبيا

أبو الغيط يؤكد لـ البرهان حرص الجامعة العربية على السلام بالسودان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصومال الشركات العربية الاستثمار في الصومال مجلس الوحدة الاقتصادية افريقيا التكامل الاقتصادي العربي علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية

مواد متعلقة

سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع نظيره الرواندي سبل تعزيز التعاون المشترك

الصومال تطالب مسئولا في سفارة إثيوبيا بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة

القاهرة ومقديشيو تؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيها ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد سيادتها
ads

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20-12-2024

قمة الدول الثماني تعتمد إعلان القاهرة

أخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جروس مع زيزو والتشكيل المتوقع أمام سيراميكا

منوعات

المزيد

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 حالات ينتهي فيها اللجوء وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية