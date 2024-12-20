سيدات يد الأهلي يحقق فوزا عريضا على الطيران في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الطيران، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

الأهلي يفوز علي الطيران

وشهدت المباراة تفوق «سيدات يد الأهلي» في الشوط الأول ليتقدم بنتيجة 24-4، وواصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 45-9 ليحسم المباراة.

وأعرب محمد عادل، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، عن سعادته بالفوز على الطيران، والأداء القوي الذي قدمته جميع لاعبات الفريق.

موعد مباراة سيدات يد الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» غدًا فريق الزمالك، في السادسة مساء على صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.