الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإزالة الإشغالات

شعبان يتابع أعمال
شعبان يتابع أعمال الإنارةوصيانةالأعمدةوالاشغالات بالزقازيق

تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة االزقازيق محافظة الشرقية، أعمال إدارة الإنارة برئاسة المركز لصيانة أعمدة الإنارة ومراجعة كافة النزلات الكهربائية للحفاظ على أرواح المواطنين، والتحقق من كفاءة الإضاءة في شوارع المدينة.

إصلاح هبوط أرضي بالطريق خلف مصنع الزيوت في الزقازيق

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال، ومتابعة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وكشفات الإنارة، ومراجعة كافة النزلات الكهربائية، والتاكد من سلامتها حرص وحفاظا على سلامة المواطنين.

شدد رئيس المدينة على أهمية توفير بيئة آمنة ومضاءة للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية تساهم في الحفاظ على سلامة المارة والحد من الحوادث المرورية.

تقديم افضل الخدمات للمواطنين 

وأشار رئيس المدينة إلى جولاته الميدانية لمتابعة كافة الاعمال يوميا  والتى تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مظهر المدينة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتكليفات  شعبان أبو الفتوح بضرورة تكثيف حملات رفع الاشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق العام لتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وحركة سير السيارات، لمنع الاختناقات المرورية داخل المدينة والطرق السريعة.

 

وواصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار حرص رئاسة مركز ومدينة الزقازيق على تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المرور.

نجاح عمليتى قسطرة قلبية لطفلين بحامعة الزقازيق

وشملت تلك الحملات إزالة كافة التعديات، والباعة الجائلين، حيث تمكنت الأجهزة المعنية من استعادة  طبيعة الشوارع والميادين، خلال تكثيف تلك الحملات مما لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحفاظ على ارواح المواطنين شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية متابعة اعمال ادارة الانارة أعمدة الإنارة أعمال الصيانة الدورية

مواد متعلقة

إصلاح هبوط أرضي بالطريق خلف مصنع الزيوت في الزقازيق

نجاح عمليتى قسطرة قلبية لطفلين بحامعة الزقازيق

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق

إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق
ads

الأكثر قراءة

عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير

إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

بالأسماء، وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة المحليات الجديدة

تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية وتحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا

تشمل 184 قيادة جديدة، تفاصيل أكبر حركة تغييرات في تاريخ المحليات

جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها (فيديو)

يسكنه 6 أسر، سقوط سقف عقار من 4 أدوار في المنصورة

منوعات

المزيد

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكروس أوفر في أول 10 شهور من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (4 – 5)

تفسير رؤية القزم في المنام وعلاقتها بالوقوع في الهموم والأحزان

"قرناء السوء".. تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية