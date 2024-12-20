رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإزالة الإشغالات

تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة االزقازيق محافظة الشرقية، أعمال إدارة الإنارة برئاسة المركز لصيانة أعمدة الإنارة ومراجعة كافة النزلات الكهربائية للحفاظ على أرواح المواطنين، والتحقق من كفاءة الإضاءة في شوارع المدينة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال، ومتابعة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وكشفات الإنارة، ومراجعة كافة النزلات الكهربائية، والتاكد من سلامتها حرص وحفاظا على سلامة المواطنين.

شدد رئيس المدينة على أهمية توفير بيئة آمنة ومضاءة للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية تساهم في الحفاظ على سلامة المارة والحد من الحوادث المرورية.

تقديم افضل الخدمات للمواطنين

وأشار رئيس المدينة إلى جولاته الميدانية لمتابعة كافة الاعمال يوميا والتى تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مظهر المدينة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتكليفات شعبان أبو الفتوح بضرورة تكثيف حملات رفع الاشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق العام لتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وحركة سير السيارات، لمنع الاختناقات المرورية داخل المدينة والطرق السريعة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار حرص رئاسة مركز ومدينة الزقازيق على تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المرور.

وشملت تلك الحملات إزالة كافة التعديات، والباعة الجائلين، حيث تمكنت الأجهزة المعنية من استعادة طبيعة الشوارع والميادين، خلال تكثيف تلك الحملات مما لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين.

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