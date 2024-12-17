أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال، اليوم الثلاثاء، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وكان قد أصيب نحو 25 عاملا، إصابات متنوعة ما بين الخفيفة وفوق المتوسطة جراء انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

أحمد أحمد حمدى عبد الفتاح يقيم في الزقازيق 18 سنة أصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه كسر بالحوض وكدمة بالظهر.

عبد ربه السيد إسماعيل يقيم في ابو حماد شرقية 20 سنة، أصيب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم.

شاهر اسماعيل عبد الرحمن يقيم في أبو حماد 28 سنة أصيب باشتباه كسر بالعضد الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.

حسن ناصر الصادق يقيم في أبو حماد شرقية 13 سنة وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعی 10 سم في فروة الرأس.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

هيثم محمد عبد القادر يقيم في أبو حماد سنة 20 وأصيب بجرح متهتك بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.؟

سحر رشاد عبد الفتاح تقيم في أبو حماد 22 سنة وأصيبت بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن والحوض.

عبد الله إبراهيم نصر يقيم في الزقازيق 22 سنة وأصيب باشتباه بكسر بالضلوع والساعد الأيمن.



إسلام فتحى عبد الفتاح يقيم في الزقازيق 22 سنة، وأصيب باشتباه بكسر بالعمود الفقرى والساعد الايمن.

محمد فارس حسن محمد ابو حماد 41 سنة أصيب بغيبوبة تامة ونزيف من الفم والأنف.

أمينة وجيه فتحى تقيم في ابو حماد 39 سنة وأصيبت باشتباه بكسر في الذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.

مازن السيد على السيد يقيم في أبو حماد 20 سنة وأصيب باشتباه بكسر بالحوض وجروح قطعية متفرقة بالوجه.



محمد عاطف سعيد عليوة مقيم بأبو حماد 24سنة وأصيب بجروح قطعية متفرقة بفروة الرأس.

محمود جمعة عبد الحميد يقيم في أبو حماد 26 سنة وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم.

عمر محمد محمد السيد يقيم في أبو حماد 18 وأصيب بجرح قطعي 4 سم بفروة الرأس.

عبد الله محروس ابراهيم على يقيم في أبو حماد 20 سنة وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم.

رشاد هاشم عبد الرحمن محمد يقيم في ابو حماد 16سنة وأصيب باشتباه بكسر بالحوض.

عمر عيد إبراهيم يقيم في ابو حماد 29 سنة وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد احمد ابراهيم على يقيم في أبو حماد 29 سنة وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم.

عادل ابراهيم محمد يقيم في أبو حماد 20 سنة وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم.

عبد الرحمن محمد محمد يقيم في ابو حماد 21 سنة وأصيب كدمات وسحجات بالجسم.

وسعید احمد امین يقيم في التل الكبير 65 سنة وأصيب كدمات وسحجات بالجسم.

أمل محمود حامد يقيم في أبو حماد 40 سنة وأصيبت باشتباه بكسر بالساعد الأيسر والساق الأيسر.

رشا محمد ابراهيم تقيم في أبو حماد 30 سنة وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم.

إيمان السيد محمد تقيم في أبو حماد 35 سنة وأصيبت باشتباه بكسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.

دينا عبده عبد الله تقيم في أبو حماد 35 سنة وأصيبت باشتباه بكسر الساقين وكدمات وسحجات بالجسم.







نقل المصابين إلى المستشفى

و تم نقل المصابين إلي مستشفي القصاصين المركزي وجار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

إخطار بوقوع حادث

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل « نقل عمال»، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة.

الدفع بسيارات الإسعاف

علي الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.



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