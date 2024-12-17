إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق

أصيب نحو 25 عاملا، جراء انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي وجارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

إخطار بوقوع حادث

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة.



أسفر الحادث عن إصابة 25 عامل إصابات متنوعة ما بين خفيفة وفوق متوسطة.

الدفع بسيارات الإسعاف

علي الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

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