الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق

انقلاب سيارة عمال،فيتو
انقلاب سيارة عمال،فيتو

أصيب نحو 25 عاملا، جراء انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

جامعة القناة تقدم خدمات طبية لأهالي قرية النصر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

رفع 2100 طن مخلفات خلال حملة نظافة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية (صور)

 

نقل المصابين إلى المستشفى 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي وجارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.  

 

إخطار بوقوع حادث 

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة. 


أسفر الحادث عن إصابة 25 عامل إصابات متنوعة ما بين خفيفة وفوق متوسطة.

 

الدفع بسيارات الإسعاف 

علي الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية.  

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية حوادث الطرق حوادث الاسماعيلية حوادث طريق الاسماعيلية الزقازيق

مواد متعلقة

جامعة القناة تقدم خدمات طبية لأهالي قرية النصر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بالمحسمة (صور)

تعرف على نتيجة القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات في الإسماعيلية

ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 18-12-2024

اسم مفاجئ، تعرف على أكثر اللاعبين استفادة من تمريرات محمد صلاح الحاسمة

وفاة طبيب بيطري أثناء لعبه كرة القدم بمركز شباب بالقليوبية

منوعات

المزيد

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

بعد وصولها إلى 450 مليار دولار.. مصادر ثروة إيلون ماسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

المزيد
الجريدة الرسمية