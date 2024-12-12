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بدء فعاليات الاحتفال بـ"يوم شادي" في قصر ثقافة الزقازيق

بدء فعاليات الاحتفال
بدء فعاليات الاحتفال بيوم شادي بقصر ثقافة الزقازيق

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال بـ"يوم شادي" بقصر ثقافة الزقازيق محافظة الشرقية بمحاضرة تثقيفية مميزة بالتعاون مع منطقة آثار الشرقية، تناولت كنوز الملك توت عنخ آمون برعاية الشاعر أحمد سامى خاطر رئيس اقليم شرق الدلتا الثقافى. 

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عظمة الكرسي الخاص بالملك الصغير 

وتُعد من أعظم الاكتشافات الأثرية في العالم، وقد ركزت المحاضرة على عظمة كرسي العرش الخاص بالملك الصغير، الذي يُعد تحفة فنية فريدة من عصر الأسرة الثامنة عشرة، إذ يتميز بتصميمه الدقيق وزخارفه الذهبية الرائعة التي تعكس مهارة الصناع المصريين القدماء.

الفيلم المتميز كرسي توت سيتم عرضه اليوم

كما أبرزت المحاضرة أهمية توثيق التراث الحضاري وصونه، مستشهدة بإبداعات المخرج الكبير شادي عبد السلام الذي كرس أعماله لإبراز الهوية المصرية، ومنها فيلمه المميز "كرسي توت"، الذي سيتم عرضه مساء اليوم بقصر ثقافة الزقازيق.

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إبداعات شادى عبد السلام 

وجاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بأعماله الرائدة، حيث تستمر الفعاليات اليوم وغدًا، لتسلط الضوء على المزيد من إبداعات شادي عبد السلام التي خلدت التراث المصري عبر الفن السينمائي.

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