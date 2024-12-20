توتنهام يفوز 4- 3 ويقصي مانشستر يونايتد من كأس كاراباو

كأس كاراباو، تأهل فريق توتنهام إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما أقصى نظيره مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وسجل سولانكي الهدف الاول والثالث لصالح توتنهام في الدقيقة 15 و54، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب كولوسيفسكي في الدقيقة 46، وأحرز هيونج مين سون الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد، زيركزي وتراوري وإيفانز في الدقائق 63 و70 و4+90.

وجاء تشكيل فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد للمباراة المقرر أن تجمعهما اليوم في دور الـ 8 من كأس كاراباو كالتالي:

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد



تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

كان السبيرز فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تخطيه لمانشستر سيتي في دور الـ16، بينما صعد الشياطين الحمر على حساب ليستر سيتي بعد الفوز بخماسية مقابل هدفين.

وعلى صعيد آخر، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف بعد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ميري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

بهذه النتيجة يحسم ليفربول تأهله إلى الدور قبل النهائي من كأس كاراباو رسميًّا.

وشهد تشكيل ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت، استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، وقائد الريدز فيرجيل فان دايك للراحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.