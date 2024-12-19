كأس كاراباو، توتنهام يتقدم بهدف أمام مانشستر يونايتد بالشوط الأول (فيديو وصور)

كأس كاراباو، تقدم فريق توتنهام علي نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهم اليوم الخميس، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وسجل سولانكي هدف التقدم لصالح توتنهام في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وجاء تشكيل فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد للمباراة المقرر أن تجمعهما اليوم في دور الـ 8 من كأس كاراباو كالتالي:

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد



تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية



تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

كان السبيرز فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تخطيه لمانشستر سيتي في دور الـ16، بينما صعد الشياطين الحمر على حساب ليستر سيتي بعد الفوز بخماسية مقابل هدفين.

وعلي صعيد آخر حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف بعد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ميري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

بهذه النتيجة يحسم ليفربول تأهله إلى الدور قبل النهائي من كأس كاراباو رسميًّا.

وشهد تشكيل ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت، استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، وقائد الريدز فيرجيل فان دايك للراحة.



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