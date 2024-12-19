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وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

وثيقة تاريخية، فيتو
وثيقة تاريخية، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، كشفت وثيقة تاريخية قديمة ترجمت حديثا، بأن قاضيًا استطاع كشف هوية قاتلة، بعد أن رفضت تناول المعجنات ذاتها التي أطعمتها لجارتها التي توفيت في جريمة وقعت قبل 350 عامًا.

جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما 

وبرزت تفاصيل التحقيق في مقتل امرأة في تركيا عام 1762، بعد أن ترجم باحثون في اللغات والتاريخ، وثائق قضائية من اللغة التركية المكتوبة بحروف عربية إلى اللغة الحديثة المستخدمة والمكتوبة بحروف لاتينية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن إحدى الوثائق المترجمة، كشفت أن امرأة في مدينة أماسيا التركية، أعدت معجنات في منزلها، وأرسلتها إلى جارتها على سبيل الهدية، قبل أن تلقى تلك المرأة حتفها بشكل مفاجئ.

وثيقة تكشف تفاصيل الجريمة 


وتقدم زوج الضحية وتدعى فاطمة، بشكوى ضد جارتهم التي تدعى "هانم"، بتهمة قتل زوجته عن طريق دس السم في المعجنات، ليطلب القاضي منه إحضار ما تبقى من تلك المعجنات.

ووفق الوثيقة القضائية التي تسرد تفاصيل الحادثة، فإن القاضي الذي نظر في الحادثة، طلب من المرأة التي أعدت المعجنات، أن تتناول جزءًا منها لإبعاد الشك عن نفسها، لكنها رفضت بشكل قاطع.

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تركيا حروف لاتينية مدينة أماسيا جريمة في تركيا

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