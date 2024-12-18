الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

شروط اللحظات الأخيرة تعرقل اتفاق غزة، وعائلتا البرغوثي وسعدات تنفيان نقلهما إلى تركيا

سعدات والبرغوثي،
سعدات والبرغوثي، فيتو

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن عائلتى القائدين مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وافقتا على الانتقال لتركيا، تمهيدا للإفراج عنهما ضمن صفقة التبادل.

رد عائلتي البرغوثي وسعدات على الإعلام العبري

جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة " يديعوت أحرونوت " العبرية، زعمت فيه، أن عائلتي القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات أبديتا موافقتهما على الانتقال إلى تركيا كجزء من التفاهمات الجارية للإفراج عنهما.

ومن جانبها  نفت عائلة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، الأربعاء، ما زعمته "يديعوت أحرونوت" بشأن استفسار حركة حماس عن موقف العائلة من إمكانية ترحيل البرغوثي إلى تركيا ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

صمود سعدات تنفى الإفراج عن والدها ونقله إلى تركيا 

وفى ذات السياق، نفت صمود سعدات ابنة القيادي أحمد سعدات فى منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صحة هذه الأنباء.

رد عائلة أحمد سعدات، فيتو
رد عائلة أحمد سعدات، فيتو

وقالت صمود سعدات: إنه لم يجر أي تواصل معهم كعائلة الأسير أحمد سعدات بشأن الإفراج عنه، مؤكدة أن والدها ووالدتها رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، ولا توجد زيارات أو تواصل معهم.

تعنت إسرائيل يعرقل اتفاق الأسرى فى اللحظات الأخيرة 

هذا وكشف قيادي في حماس لموقع "الشرق"، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى الآن، الموافقة على الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين، في مفاوضات غزة، وتصر تل أبيب على ترحيل ذوي الأحكام العالية إلى خارج الأراضى المحتلة، بينما تطالب حماس بأن يتم تخيير الأسرى بشكل شخصي ما يعني استمرار النقاط الخلافية في تعطيل إبرام اتفاق التبادل، الذي كان يبدو وشيكًا بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف المسؤول فى حماس، أن إسرائيل تريد اتفاقًا بدون توقيع على غرار الحروب السابقة والاكتفاء ببيان مصري قطري، فيما تشدد الحركة، على أنها تريد اتفاقًا مكتوبًا وتطلب ضمانات الوسطاء الدوليين بإلزام الاحتلال بتطبيق كامل مراحل اتفاق التبادل.

حماس تشترط تسليم جثث كل المدنيين إلى مصر

كما تصر حماس، على عدم وجود أي نقطة تفتيش إسرائيلية على طول طريق الرشيد، كما تصر الحركة على تسليم الأسرى الاسرائيليين المدنيين والنساء "منهم 3 مجندات" الأحياء، وجثث كل المدنيين إلى مصر عبر نقاط يتم الاتفاق عليها، أو معبر رفح الحدودي، ويأتي دور الصليب الأحمر، ثم طاقم إسرائيلي لفحصهم قبل نقلهم إلى الاحتلال.

 

أيضا، قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات لشبكة ""سي إن إن" الأمريكية، إن الاتفاق لا يزال على بعد أسابيع، وحذرت حماس، أمس الثلاثاء، أيضًا من أن العقبات لا تزال قائمة، مما يشير إلى أن تل أبيب تفرض شروطًا جديدة في المفاوضات.

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مروان البرغوثي أحمد سعدات حماس تركيا كبار الأسرى مصر معبر رفح

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