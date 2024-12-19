ماجي الحلوانى تطلق أول نادي للصحافة في مصر

أطلقت أمس الأربعاء 18 ديسمبر الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإعلام ورئيس مجلس إدارة معهد الاعلام الكندي- أول نادي للصحافة فى مصر بحضور نخبة من الاعلاميين وبمشاركة الدكتورة آمال الغزاوى عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قدم احتفالية إطلاق النادي الدكتورة نرمين الأزرق أستاذ الصحافة ووكيلة المعهد.

وقالت الدكتورة ماجي الحلواني: إن عضوية النادي لن تكون قاصرة على طلاب معهد الإعلام ولكن تتسع لطلاب الإعلام من الجامعات الأخرى وكافة التخصصات وبذلك يحقق أحد أهدافه في التربية الإعلامية ورفع الوعي والقدرة على تقييم المحتوى ومعرفة الأخبار المضللة والاشاعات ليكون الجمهور مشاركًا وليس مجرد متلقيًا.



وقالت الدكتورة آمال الغزاوى عميدة معهد الاعلام الكندي: إن النادي نشاط يهدف لدعم مواهب الطلاب من خلال التدريب والتواصل مع الخبراء والممارسين.



ونفت الدكتورة نرمين الأزرق أن يكون إنشاء نادى للصحافة تحيزا للقسم الذى تخصصت فيه وقالت إن الفروق بين الأقسام تلاشت وأن الصحافة هي الأساس لأنها تقوم على صناعة المحتوى صلب العمل الإعلامي في التليفزيون والإذاعة والعلاقات العامة.



وطرح الحضور مقترحات وأفكار لنادى الصحافة نجوى طنطاوي نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو المجلس الأعلى للصحافة سابقا وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية -اقترحت منتدى يلتقي فيه أعضاء النادى من الطلاب مع شباب وشيوخ المهنة من أصحاب التجارب الملهمة، مع زيارات ميدانية للمؤسسات لمعرفة مراحل إنتاج الصحيفة والتعرف على كافة الوظائف المرتبطة بالصحافة وتدريب أعضاء النادى على تقييم ونقد المواد الصحفية والمشاركة في إصدار تقرير يرصد الأخطاء والتجاوزات وذلك بعد دراسة مواثيق الشرف ومدونات السلوك، وتدريب أعضاء النادى من طلاب كليات الإعلام على إنتاج محتوى صحفي قابل للنشر بل والمنافسة.



من جانبه أكد عاطف عليوة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقًا أهمية تدريب أعضاء النادي على الصحافة الميدانية، بينما أشاد ماجد منير رئيس تحرير الأهرام بفكرة النادي وأبدى استعداد مؤسسة الأهرام للتعاون وتدريب الطلاب من أعضاء النادي.



ونبهت الدكتورة سحر أبو القاسم وكيل وزارة بالهيئة العامة للاستعلامات لأهمية أن يكون للنادى هيكل وخطة عمل تضمن النجاح والاستمرارية والتأثير، بينما أشاد مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين بفكرة النادى مؤكدا أهمية تدريب أعضاء النادى على التصوير الصحفي.



وأشار أبو اليزيد رئيس قسم التعليم بجريدة الجمهورية إلى أن نادي الصحافة مبادرة تسعى لجذب الطلاب للعودة للدراسة بأقسام الصحافة التي لم تعد قاصرة على الصحافة الورقية، ولكن توجد الصحافة الالكترونية التي تقوم على الصور والفيديوهات.



كما دعا محمد على زيدان المحقق الصحفي والمدرب الطلاب للقراءة والاطلاع وأكد أهمية تدريب الطلاب وأعضاء النادى على التعامل مع المصادر المفتوحة.



وأكد عمرو عبد الناصر المدرب والاعلامى بالقاهرة الاخبارية أهمية التدريب واكتساب المهارات اللازمة لممارسة الإعلام مشيرًا إلى أن العبرة لم تعد باسم الكلية ولكن بالمهارات التي يتقنها الشخص واعتبر النادي فرصة للتدريب على المهارات الإعلامية.



واقترحت هند سليم صحفية فى البى بى سى عربي اقترحت تدريب أعضاء النادى على الرسم الرقمي والرسوم المتحركة وهو اتجاه حديث في الإعلام الأجنبي وله تطبيقات فى بعض القصص الاخبارية.

كما شملت احتفالية إطلاق أول نادي للصحافة تكريم الطلاب المتميزين مع عرض أعمالهم.

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