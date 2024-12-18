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محافظات

مزارعو الأقصر يبدأون برنامج مكافحة الحشائش لرفع وتحسين إنتاج محصول القمح (صور)

أثناء مكافحة الحشائش
أثناء مكافحة الحشائش

بدأ مزارعو الأقصر وقنا بجنوب الصعيد، فى بدء برنامج مكافحة الحشائش العريضة المنتشرة في محصول القمح، لرفع الإنتاجية للفدان إلى 30 أردب، وذلك  في إطار جهود دعم القطاع الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية في الريف المصري، والتى تمت بقرى العديسات بمركز الطود، جنوب الأقصر، وكذلك قرى جراجوس وحجازة بمركز قوص، وبئر عنبر بمركز قفط، جنوب قنا، تحت مظلة مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك بدعم  المزارعين  بأحدث الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين أساليب الإنتاج والتسويق لمحصول القمح.

تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري بالأقصر 

وأكد أحمد محمد حسن، مزارع، أن المشروع دعمنا بالكثير من الإرشادات والإجراءات ومنها المبيدات التى تستخدم فى رش الحشائش والقضاء عليها، موضحا أن من أهم الإجراءات التى تم الاستفادة منها رش المحصول بالمبيدات باستخدام ماكينة مخصصة للرش، وأثناء الرش يرتدى المزارع بدلة خاصة لحمايته من رزار المبيدات، والكمامة والنظارة، وكذلك ارتداء غطاء للرأس وكزلك بالقدمين.

طريقة مكافحة الحشائش بالأراضي الزراعية في الأقصر 

وتابع أنهم يبدأون مكافحة الحشائش من 18 إلى 23 يوم  للحشائش العريضة، كما أن رش الحشائش الرفيعة تبدأ من 15 إلى 20 يوم من وضع البذور فى الأرض، مؤكدا على أن المزارعين حريصون على اتباع  الإرشادات الزراعية طوال مدة الزراعة، وكذلك  تطبيق الممارسات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية إلى 30 أردب، بما ينعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين ويدعم الاقتصاد المحلي.

يقول الدكتور عصام عبد الهادى، أخصائى محاصيل حقلية، إن الفترة الحالية تشهد مجهودات كبيرة في مجال تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، ومنها محصول القمح ضمن مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، لافتا إلى أنه يتم ارشاد المزارعين عن مواعيد مكافحة الحشائش سواء الحشائش العريضة أو الرفيعة لحماية محصول القمح، والوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.

وأضاف أن مقاومة الحشائش التى تظهر في الأرض الزراعية المنزرعة بمحصول القمح،  تحتاج إلى تغيير المبيدات كل موسمين،حتى تتمكن  المواد الفعالة من  مكافحة الحشائش والقضاء عليها.

وأوضح أن الحشائش تضعف من إنتاج المحصول مع استمرار استخدام نوع واحد من المبيدات، وأكد على أن مخاطر الحشائش تتلخص في مشاركة المحصول فى الغذاء والماء والهواء كما أنها تضر بعناصر ومكونات التربة، وشدد على أن الاستخدام الجيد للمبيدات يقضي على الحشائش، كما أنها تساهم في زيادة ورفع إنتاجية فدان القمح إلى 30 أردب للفدان.

 

 

 

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الأقصر مزارعوا الصعيد الصعيد زراعة القمح الزراعة الريف المصري

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