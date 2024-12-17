ختام ورشة عن علاج أورام البروستاتا بالأقصر (صور)

اختتمت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل، لمعرفة الجديد في علاج أورام البروستاتا، وما يتعلق بها من الدراسات والأبحاث الجديدة، والتطور الكبير في مواجهة المرض، بداية من عمل الأشعة التشخيصية، والرنين، وتحديد أساليب العلاج للمريض.

ورشة علاج أورام البروستاتا في الأقصر

شارك فى ورشة العمل، 77 باحثا ومتخصصا ينتمون لعدد 17 دولة، قدموا العديد من الأبحاث والخبرات، وعددا من الأوراق البحثية والدراسات والكلمات لأطباء من الأردن، وجنوب أفريقيا، ومصر، وأطباء مستشفى أورام الأقصر، وتضمنت الورشة جانب نظرى لتبادل الخبرات، كما أقيم الجزء العملى للتعرف على الجديد لعلاج أورام البروستاتا، داخل مستشفيات شفاء الأورمان.

ومن جانبها، أكدت ديانا بيز، رئيس قسم الطب النووي والأشعة التشخيصية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تشرفت بالمشاركة في الدورة التدريبية الدولية، بالتعاون بين الوكالة الأمريكية الدولية للطاقة الذرية، ومستشفى أورام الأقصر، التى نظمتها بالأقصر.



وأضافت أنه خلال فعاليات الدورة الدولية، وتبادل الخبرات، على المستوى الدولى وإظهاره بصورة مشرفة قائلة:" لقد كانت تجربة مذهلة أن أكون بين هؤلاء الزملاء المتنوعين، والمتميزين من مختلف البلدان".

وأشارت، إلى أنها تقدر بشدة الأفكار، والمعرفة الصحية التى شاركها المحاضرين، والتى أثرت بشكل كبير فى منظوري المهنى، لقد كان هذا الحدث حقا رحلة ملهمة ومفيدة، ويشرفنى أن أكون جزءا منها.

أورام البروستاتا

ومن جانبه، أشاد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمستشفى، بالدورة التدريبية الدولية، التي نظمتها مستشفى أورام الأقصر، مؤكدا على أن هذه الفعاليات العلمية التى تستضيفها أورام الأقصر، وتثمر في زيادة خبرات العاملين، والتعرف على الجديد في علاج أورام البروستاتا.

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