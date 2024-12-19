موعد تشييع جنازة الشيخ محمد الجيلاني في الأقصر

حددت أسرة فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، موعد تشييع الجنازة والذي توفي عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد تعرضه إلى أزمة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي.

صلاة الجنازة على الشيخ محمد الجيلاني في الأقصر

ومن المقرر أن تبدأ مراسم تشييع جنازة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس، والذي لقب بـ أسد الصالحين ورحل عن عالمنا بعد أن مكث في العناية المركزة 10 أيام إثر وعكة صحية شديدة.

وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر عن عمر ناهز 78 عاما

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى سرادق عزاء حزنا على فراق أسد الصالحين رائد الساحة الجيلانية بمركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر، ودعى رواد السوشيال ميديا الله سبحانه وتعالى بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومُريديه الصبر والسلوان.

الساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلاني، الذي يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية، والساحة الجيلانية تؤدي دورها في مساعدة الفقراء، والصلح بين العائلات، وبُنيت في عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالي، لكن الساحة بشكلها ومكانها الحالي شيدت عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوي، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوي على مسجدين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، واثنين من "البرندات" كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، وأربعة غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.

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