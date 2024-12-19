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رياضة

إسبانيول يتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

فالنسيا الإسباني،
فالنسيا الإسباني، فيتو

الدوري الإسباني، انتهت مباراة إسبانيول أمام ضيفه فالنسيا، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كورنيلا إل برات، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل هدف إسبانيول اللاعب خافيير بوادو في الدقيقة 45، فيما سجل دييجو لوبير هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 47.

 

تشكيل إسبانيول أمام فالنسيا

دخل إسبانيول مباراته أمام فالنسيا بتشكيل مكون من:

خوان جارسيا - الهلالي - ماراش كومبولا - لياندرو كابريرا - برايان أوليفان - أنطونيو روكا - جاستين سميث - أليكس كرال - جوفري كاريراز - وليد شديرة - خافيير بادو.

تشكيل فالنسيا أمام إسبانيول

دخل فريق فالنسيا مباراته أمام اسبانيول بتشكيل مكون من:

ستول ديمتريفسكي - ديمتري فولكييه - كاسار تاريجا - كريستيان موسكيرا - لويس ربوخا - بابليو - فران بيريز - أندريه ألميدا - بارنيتشا - دييجو لوبيز - داني جوميز.

ويدخل إسبانيول المباراة بعد تعادله سلبيًا المباراة الماضية مع أوساسونا.

فريق اسبانيول، فيتو
فريق إسبانيول، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة، فارتفع رصيد إسبانيول إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني. 

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