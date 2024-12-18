1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس

تلقى مقر الجبهة الشعبية الروسية أكثر من 1.5 مليون سؤال من المواطنين إلى الرئيس الروسي قبل برنامج نتائج العام مع فلاديمير بوتين المزمع بثه على الهواء مباشرة يوم غد الخميس 19 ديسمبر.

1.5 مليون سؤال أمام بوتين



وفتح مركز الاتصال الخاص بالبرنامج، الذي يأخذ شكل مؤتمر صحفي كبير للرئيس، داخل المقر المركزي للجبهة الشعبية، استقبال الطلبات لليوم الحادي عشر، وحتى الآن تلقى المقر فعليا ما مجموعه 1539761 سؤالا وطلبا تمت معالجتها جميعا بتنسيقات مختلفة.

رسائل من الشعب الروسي لبوتين

ووفقا للإحصائيات التي قدمتها قناة "روسيا24" التلفزيونية، تظل طريقة الاتصال الأكثر شعبية هي الاتصال تليفونيا بمقر الجبهة، حيث اتصل المواطنون بالخط المباشر 831.966 مرة، وتم استلام أكثر من 373 ألف رسالة بصيغ SMS وMMS.

واختار أكثر من 198 ألف شخص ترك طلباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي Odnoklassniki وVkontakte، وتم إرسال 40008 رسالة عبر البريد، وعبر الموقع الإلكتروني 96363 طلب.

وتظل القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للمواطنين هي القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية والطرق والإسكان والخدمات المجتمعية والمدفوعات الاجتماعية.

كما تحتفظ قضية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بمكانة رائدة، إضافة إلى ذلك، خلال تقرير من مقر الاتصال، فإن عددا كبيرا من الأسئلة والطلبات تأتي من رجال الإنقاذ، يطلبون إعادة النظر في قضايا التسهيلات الممنوحة لهم.

وفي عام 2023، تلقى مقر الجبهة الشعبية أكثر من 2 مليون و840 ألف نداء للرئيس الروسي بصيغ مختلفة.

وتم الاتصال بمقر الاتصال حوالي مليون و700 ألف مرة، واختار نحو 800 ألف شخص الاتصال برئيس الدولة عبر الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، ويتم تلقي الأسئلة تقليديا من خلال تطبيق الهاتف المحمول "موسكو-بوتين"، والموقع الإلكتروني الذي يحمل نفس الاسم، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تقوم شبكة “ RT ” العربية بنقل نتائج العام مع فلاديمير بوتين غدا الخميس 19 ديسمبر في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت موسكو على الهواء مباشرة.

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