ارتفاع أسعار النفط اليوم مع ترقب صدور قرار بشأن الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، مع تقييم أثر فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا على الإمدادات.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.44 % إلى 73.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.

صعود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.46 % إلى 70.40 دولار للبرميل.

ترقب مؤشرات تحركات أسعار الفائدة في العام المقبل

ووفقًًا لمحللين فإن السوق تترقب مؤشرات تحركات أسعار الفائدة في العام المقبل بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي الذي ينتهي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

فرض الغرب لعقوبات إضافية على روسيا

وقال ييب جون رونج، محلل السوق الاستراتيجي في آي.جي لـ «العربية»: "يوجد عامل آخر قد يؤثر على الأسعار هو فرض الغرب عقوبات إضافية على روسيا ما قد يحد من بعض الخسائر في جلسة اليوم لكن الحذر لا يزال سائدا قبل الاجتماع”، في إشارة لاجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي.

من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاقها الحالي

وأضاف: «بالنظر لما سيحدث في القريب العاجل، من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاقها الضيق الحالي، مع توقع استمرار ذلك حتى نهاية العام».

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة

وعلى صعيد آخر، توقع محللون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، الأربعاء، للمرة الثالثة، منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية.

يشار إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الاقتراض مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد بدوره الطلب على النفط.

اعتماد الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا

فيما اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، مضيفا 33 سفينة أخرى من أسطول الظل الروسي المستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقل النفط الروسي غير المشروع.

العقوبات الجديدة تؤدي إلى زيادة تقلب أسعار النفط

وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلب أسعار النفط على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.

مخزونات الخام هبطت 4.69 مليون برميل في الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام هبطت 4.69 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.

مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل

وقالت المصادر إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل، كما صعدت مخزونات نواتج التقطير 744 ألف برميل.

نشر بيانات مخزونات النفط اليوم

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزونات النفط اليوم الأربعاء.

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