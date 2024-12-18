بعد تخفيض البعض الفائدة، أعلى شهادات الإدخار في البنوك حاليًّا

اتجهت بعض البنوك لتخفيض الفائدة ووقف بعض الشهادات مرتفعة العائد خلال الايام الأخيرة، وذلك قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي وإعلان اسعار الفائدة.

وقبل اجتماع البنك المركزي هناك عدد من الشهادات الحالية التي تصنف على إنها الأعلى في البنوك وذلك مع قرب نهاية 2024.

ونستعرض خلال السطور التالية أعلي شهادات الادخار في البنوك حاليًّا.

بنك الأهلي المصري

-الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

-الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

-الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

-شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

-شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد.

ويتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

-شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة إيداع تحت "ماكس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك ناصر الاجتماعي

شهادة "رد الجميل" الثلاثية المخصصة لكبار السن: سجل سعر الفائدة 24.25% يصرف العائد سنويًّا و22.25% يصرف العائد شهريًّا.

شهادة "رد الجميل" أجل سنة المخصصة لكبار السن: سجل سعر العائد 22% يصرف العائد سنويًّا و20.5% يصرف العائد شهريًّا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي: سجل سعر الفائدة 25% يصرف العائد في نهاية المدة.

الشهادة أجل سنة ونصف للعائد التراكمي: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة ادخار أجل 3 سنوات: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد سنويًا وبعائد 22.5% يصرف بشكل ربع سنوي و22% يصرف العائد شهريا.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك saib

الشهادة الثلاثية إكسلانس بلس: سعر الفائدة 23% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية إكسلانس: سجل سعر الفائدة 22.5% سنويًّا ويصرف العائد شهريًّا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويًّا ويصرف العائد شهريًّا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: يتباين سعر الفائدة بين 21% سنويًّا ويصرف العائد شهريًّا، و22.1% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 20% سنويًّا ويصرف العائد شهريًّا، و20.05% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و20.10% سنويًّا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و20.15% سنويًّا يصرف العائد بشكل سنوي.

بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية فرست بلس: تقدم أعلى عائد على مستوى الشهادات المطروحة البنك يصل إلى 21.5% ويصرف العائد شهريًّا بشرط لا يقل الحد الأدنى عن شرائها 5 ملايين جنيه.

وحول السبب نحو اتجاه بعض البنوك لتخفيض اسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي فهو أمر حسب المصادر المصرفية يتعلق بالسيولة في تلك البنوك وضرورة التحوط نحو الوفاء بالتزامات العائد للعملاء وأمور أخرى تخص العمل المصرفي من ناحية الإقراض والتحويلات الأخرى.

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