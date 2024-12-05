ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة

اختتمت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج تعاملاتها على ارتفاع، اليوم الخميس، مدعومة بثقة المستثمرين في اتخاذ الفيدرالي الأمريكي لقرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فضلًا عن اتفاق تحالف أوبك+ على تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط.

توقعات بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ووفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليًا فرصة تبلغ 74% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

الأسواق تترقب صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة

كما تترقب الأسواق؛ تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر المتوقعة الأسبوع المقبل.

دول مجلس التعاون الخليجي تسترشد بقرارات الفيدرالي في سياساتها النقدية

يشار إلى أنه عادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

حركة التداولات في الأسواق الخليجية اليوم الخميس

وعن حركة التداولات في الأسواق الخليجية اليوم الخميس، فجاءت كالآتي:

ارتفاع المؤشر السعودي 0.4%

وصعد المؤشر السعودي نحو 0.4 % مع صعود سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 0.9 % وارتفاع سهم بنك الرياض 3.6 %.

مؤشر أبوظبي يربح 0.1%

وخلال تعاملات جلسة اليوم الخميس؛ ربح مؤشر أبوظبي 0.1 %.

ارتفاع المؤشر القطري 0.5%

كما ارتفع المؤشر القطري 0.5 % بدعم من زيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.6 %.

ارتفاع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 %

وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 % إلى 7808 نقاط.

استقرار المؤشر الرئيسي في البحرين

بينما استقر المؤشر الرئيسي في البحرين خلال جلسة اليوم عند 2036 نقطة.

انخفاض مؤشر دبي 0.7%

فيما انخفض مؤشر دبي 0.7% متأثرا بانخفاض سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 5.8 بالمئة.

تراجع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.1 %

وتراجع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.1 % إلى 4572 نقطة.

أسعار النفط محفز للأسواق المالية في الخليج

وعلى صعيد آخر؛ تخلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، عن بعض مكاسبها بعد أن وافق تحالف أوبك+ على تأجيل زيادة مقررة لإنتاج النفط حتى أبريل 2025، كما سيستغرق إلغاء كل التخفيضات عاما إضافيا حتى نهاية 2026.

أسباب تأجيل زيادة إنتاج النفط

وبحسب وكالة رويترز؛ يأتي تأجيل الزيادة في وقت يحاول فيه التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، دعم الأسعار بينما تكافح ضعف الطلب، ولا سيما من الصين، وزيادة المعروض من خارجها.

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